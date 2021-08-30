台南市日前在越南月餅內查出非洲豬瘟病毒，引發民眾關注，台南市動保處公布除了農委會的檢舉走私獎金，再加碼5000元，台南市長黃偉哲30日表示，台灣經不起豬隻再次染疫重創經濟，更要以人類生存層面思考。

台灣24年前爆發豬隻口蹄疫，豬肉外銷受阻24年，直到去年才被世界動物衛生組織認證為非疫區，在黑名單上除名，養豬戶24年來慘賠，台灣經濟損失累計達上千億。

黃偉哲30日指出，口蹄疫有疫苗，非洲豬瘟沒有疫苗，致死率還100％，還無法得知是否會由動物傳給人類，防堵非洲豬瘟已不是經濟層面的思考，而是以人類生存的層面。

因應非洲豬瘟病毒已在台灣出現，台南市共有598家豬場，其中有14家使用廚餘，全面禁止餵食廚餘1個月，業者若以後徹底改為飼料餵養，每頭豬可補助2500元，若只改餵飼料1個月，每頭豬補助500元。

黃偉哲表示，台南市針對非洲豬瘟走私進口，加碼檢舉獎金，不須等法院判決，一經查證屬實就發出，台南市拉高防疫層級。呼籲不要進口、使用海外不明來源的畜產品。

台南市動保處表示，農委會已定有檢舉走私動植物及其產品獎勵辦法，依據查獲走私物的價值定獎金，經過法院裁定後發出，台南市加碼5000元檢舉獎金，只要查驗屬實即核發，目前為止尚無接獲檢舉案。