Hajime社長（はじめしゃちょー）今年28歲，是日本最受歡迎的YouTuber，擁有高達947萬粉絲，近日他在頻道宣布買下價值3億日幣（約新台幣7500萬元），網友從其影片分潤推估，Hajime社長的年收入應已突破1.6億日幣（約新台幣4100萬元）。

Hajime社長28日上傳一支「我買了3億日元的豪宅！」的影片，親自拿著鏡頭開箱新家內部，從畫面中可以看到外觀是白色的別墅，樓層約4樓高，前屋主點名希望他買下。灰色的外牆內有一片綠油油的庭院，種了幾棵椰子樹和矮樹叢，也有能放數台車的寬敞車庫，還有陽台能悠哉放空或當烤肉區，空間大到186cm Hajime社長直接在庭院前後翻滾，親自感受大房子的滋味。

另外，Hajime社長為了加強安全設備，加裝好幾台監視器，他也呼籲網友如果知道自己的住處，千萬不要擅自前往偷拍，以免打擾到附近鄰居。成功買下夢想中的房子後，Hajime社長透露當初細談價碼時，前屋主有稍微降至2億數千萬日幣，但接下來還得花錢整修內部，總金額粗估3億日幣。

Hajime社長正負評兩極，2017年曾爆出劈腿3女的醜聞，其中一位受害者還是大胃王美女YouTuber木下佑香（木下ゆうか），後來Hajime社長拍攝謝罪影片，承認同時劈腿前女友跟木下佑香，至於情人節一起過夜的模特兒只是普通朋友關係，當天只是來他家借住。