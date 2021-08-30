宜蘭縣政府公布案16087的宜蘭足跡。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

台北市昨天公布案16087曾有宜蘭足跡，宜蘭縣政府今天（30日）舉行線上記者會說明該案足跡，該案曾在8月21、22日搭乘客運來宜蘭，期間住在民宿、品嘗宜蘭美食，期間曾到相關足跡的民眾如有身體不適，請及早到縣內社區篩檢站篩檢。

縣府表示，案16087的宜蘭足跡包括8月21日下午2時30分至4時30分，搭乘國光客運從捷運圓山站到礁溪轉運站下車，當晚6時45分至7時45分，到玉仁八寶冬粉1號店（礁溪鄉中山路一段326號），並住宿奇立丹民宿（礁溪鄉奇立丹路3巷74號）。

8月22日上午11時20分至下午1時，案16087至鵝肉郎海鮮（礁溪鄉信義路29號1樓），下午1時35分至1時50分至統一超商湯圍門市（礁溪鄉礁溪路五段51號）；下午2時20分至3時57分，到礁溪火車站搭乘自強號175班次第8車返回。

縣長林姿妙提醒民眾，如曾於特定時段出入相關場所，務必進行自我健康監測，如出現症狀，請盡速就醫。另配合中央指引，宜蘭縣自明日起增加開放海泳、浮潛等水域活動。

工商旅遊處指出，國內疫情持續穩定，中央流行疫情指揮中心也已開放海泳、浮潛等水域遊憩活動，縣轄海域自31日起，增加開放海泳、浮潛等水域遊憩活動，其中，海泳於活動前後必須佩戴口罩，帶客浮潛，教練於教學或訓練時，應佩戴防水口罩或面罩，每人每次指導人數降為5人（降載50％），並落實實聯制及相關清潔消毒等防疫措施。