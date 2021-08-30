隨著塔利班奪下阿富汗首都喀布爾，各國對塔利班重掌政權的反應不一。半島電視台29日報導，相較於中國大陸與巴基斯坦，未來將在阿富汗發揮更多影響力；塔利班的重新崛起對印度而言無疑是重大挫折，特別是印度之前押寶在阿富汗前總統甘尼身上，印度太晚與塔利班接觸、巴基斯坦與塔利班關係太密切，這些都讓南亞巨人頓時在區域角力中淪為跛足者。

面對塔利班的崛起，大陸態度為呼籲國際社會盡快與其接觸，並積極引導塔利班，以維護區域穩定。王毅29日在與美國國務卿布林肯的通話中指出，華府應與國際社會一同提供阿富汗經濟與人道主義援助，協助新的政權能正常發揮政府功能，進而維護社會穩定、防止通貨膨脹與生活物價上升。

他強調，美方在尊重阿富汗主權的同時，也應採取實際行動協助阿富汗打擊恐怖主義與暴力活動，而非雙標式地選擇性打擊恐怖主義。「倉皇撤出只會讓恐怖分子重新集結，隨後以更強大的面貌回歸」。

相較於北京的沉穩與自信，由於與新德里建立密切關係的阿富汗總統甘尼倉皇逃出，讓南亞巨人頓時淪區域最弱勢的參與者。8月15日，喀布爾政府突然垮台，西方國家害怕外交官遭塔利班報復，開始撤離外交人員。

印度也是關閉駐阿富汗使館，並撤離外交人員與公民的國家之一，迄今他仍在努力撤出留滯在阿富汗的公民，目前撤出人數已有800多人。

※印度在阿富汗的投資

先前新德里投資約30億美元在阿富汗的發展項目上，用途涵蓋獎學金、興建9000萬美元的議會大樓。2020年，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）證實，印度在阿富汗34個省分展開400多個建設項目，阿富汗的每一寸土地都在印度建設的範圍之內。長期以來，雙邊的貿易總額也不斷增加，2019至2020年高達15億美元。

這些都反映出新德理過度押寶甘尼政府。事實上，由於印度將塔利班視為巴基斯坦代言人，故長期以來與北方聯盟維持密切連結，而後者在2001年因美國領導的北約軍隊協助，順利擊敗塔利班政權。

隨著塔利班重返執政，美國威爾遜中心亞洲計畫副主任柯格曼（Michael Kugelman）認為，印度已從最親密的夥伴，變成區域國家在阿富汗最弱勢的參與者。賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學的雅各布(Happymon Jacob)也認同，印度無疑已經退出阿富汗的權力角逐。過去20年印度在阿富汗發揮積極的影響力；但如今印度已完全退出帝國墳場，可使用的外交籌碼急遽下降。

※為時已晚的接觸

部分印度外交官指出，新德里太晚與塔利班接觸。直到2021年6月，印度官員才在卡達首都杜哈與塔利班會談，但是塔利班早在2013年就在杜哈設立辦公室。

柯格曼認為有兩大因素不利於新德里與塔利班的關係；第一，印度接觸的時間點過晚。第二，由於塔利班與巴基斯坦脈絡過深，導致阿富汗和平進程命運多舛。前者削弱印度的潛在影響力，後者讓新德里處於地緣政治勢。

印度對塔利班的警惕其來有自，畢竟塔利班與巴基斯坦軍事間諜機構國家情報局（Inter-Services Intelligence ISI）往來甚密；不過，伊斯蘭馬巴德指控新德里利用阿富汗領土進行恐怖活動。

柯格曼強調，塔利班的掌權對印度戰略利益帶來沉重打擊。阿富汗現在出現親巴基斯坦政府，這讓中國大陸(巴基斯坦的親密盟友)與巴基斯坦能在阿富汗發揮更多影響力。阿富汗還對印度產生安全威脅，因為塔利班當家將刺激區域激進分子，包括反印度恐怖組織。

※等著瞧

在1996至2001年第一次執政期間，塔利班遭到國際孤立，僅有巴基斯坦、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國承認神學士政權；但這次情況迥然不同，北京、莫斯科與德黑蘭等區域大國，皆表態將與塔利班合作以確保利益。

印度前外長辛格(Kunwar Natwar Singh)呼籲，只要塔利班能發揮「負責任政府」的功能，新德里就應考慮承認塔利班；不過，印度駐阿富汗前大使穆克吉確(Gautam Mukhopadhaya)認為，情勢還在演變中，現在一切都還不明朗，印度最好等等再說。特別是，阿富汗還沒成立過渡政府，西方國家也還是承認甘尼政府。

但柯格曼認為，儘管讓人不快，但印度在阿富汗只剩下與塔利班打交道這個選項。至少，與塔利班建立非正式聯繫，能讓新德里在阿富汗的投資與財產不受威脅。