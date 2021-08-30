台新金(2887)今早股價大漲逾5個百分點，盤中最高來到19.45元，創2007年以來新高價。上周外資買超偏愛金融股，前10大買超個股，有6檔金融股，包括:玉山金(2884)、國泰金(2882)、中信金(2891)、台新金(2887)、新光金(2888)及華南金(2880)等。

台新金6月認列一次性併購保德信人壽（更名為台新人壽）廉價購買利益及處分彰銀損失，帶動台新金H1稅後淨利年增81%至129.2億元，每股盈餘1.1元。

台新銀Q2淨利差季增1基點至1.14%，主要存放利差因活存比及存放比提升而增加，Q2淨利息收入季增2.6%。Q2企金及消金資金需求上揚，帶動Q2放款年增率上揚至9.8%。資產品質維持穩健，Q2逾放比下降至0.12%，H1信用成本亦年減9基點至6基點。不過疫情仍影響Q2財管銷售動能，Q2銀行手續費年減1.9%，加計證券手收則年增17.6%。

展望H2，日前法說時，經營階層預期台新銀H2淨利差微幅上揚，財管及證券帶動全年手收成長超過10%。至於台新人壽未來發展策略將擴大台新銀銀保通路銷售利變型保單(但初年損壓力可能會增加)，並將調整投資部位(減少國內債，並增加股票及海外債部位)。