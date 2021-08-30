市長盧秀燕表示，感謝議員用心，為民請命，市府正在研議。（陳世宗攝）

台中市30多位不分黨派議員連署促請市府自購疫苗。市長盧秀燕表示，感謝議員用心，為民請命，市府正在研議。但中央規定就算地方買到，也要交由中央全國使用，議會市民是否支持，這些問題必須克服。另外，民間企業透露，年底有900萬劑BNT疫苗來台，並洽接明年保留3000萬劑給台灣，希望中央盡速出面後續安排。

台中市議會總質詢市議員李麗華質詢說，疫苗不足，尤其18到38歲更覺得自己是被放棄的一群，議員面臨各方民眾陳情壓力，因此不分黨派30多名議員連署，促請市府追加預算28億，自購疫苗，讓台中市民至少都能打到第一劑，並且追問市長看法？

市長盧秀燕表示，針對台中市自購疫苗計畫，市府目前正研議當中，市府有兩大考量，第一，現在國際疫苗供給量難以追蹤，其次，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾回應，地方政府自購疫苗進到台灣，是花費地方預算，但疫苗交由中央進行全國統一分配，市民是否支持市府自購疫苗後，交由中央分配出去各地，也是市府考量的因素之一。