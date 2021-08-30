以色列政府29日宣布，將提供了第三劑加強針的注射來因應delta新冠病毒的感染，並將接種對象年齡降至12歲，對此，台灣大學公衛學院前院長詹長權表示，以色列是第一個正式提供新冠肺炎第三劑疫苗的國家，之後應該很多國家都會跟進，到時國際上mRNA疫苗的供需將更吃緊，他希望政府要及時因應才行。

詹長權今在臉書發文指出，以色列是第一個正式提供新冠肺炎第三劑疫苗的國家，並指出以色列大膽擴大第三劑政策的科學基礎是，接受輝瑞/BNT宣稱其疫苗的功效會隨著時間的推移而下降。

此外，詹長權稱，以色列也透過進行真實世界的觀察研究來驗證上述說法。該國醫療保健機構馬卡比（HMO Maccabi服務以色列930萬人口中約四分之一人口）發表一份研究報告，結果發現接受輝瑞/BNT第三劑疫苗對60歲以上的人，與1月至2月期間僅接種兩次疫苗的67多萬人的對照組進比較，疫苗的有效率為86% 。

詹長權直言，第三劑政策給以色列更多的時間來減緩delta新冠病毒的傳播，但是不一定可以讓以色列避免再一次封城（lockdown），因為讓足夠多的人接種第三劑疫苗需要很長時間才能。自從delta病毒引燃的這一波流行以來，以色列重新規定了室內戴口罩、限制集會並加強快速篩檢的防疫作法。9月份開學後和猶太節慶季的開始，將是第三劑加強針政策能否協助以色列達成「與新冠病毒共存」政策的考驗。

對於世界各國是否跟進以色列，加強第三劑加強針的政策，詹長權認為，即將成為國際上新冠疫苗接種的新現實，9月份起不少國家都會跟著以色列，開始推動接種第三劑的國家接種計劃，國際疫苗市場的供需狀況將因此更為吃緊，特別是mRNA疫苗。

詹長權提醒，台灣若沒記取去年買太慢、買太少的疫苗採購政策的錯誤，將可能在面對另一波的變異株新冠病毒引發流行時，欠缺有效、足夠、適時的疫苗來保護人民健康。在這場逐步形成的疫苗軍備競賽中，政府只要發揮出台灣的政經、科技的長處，提高警覺、提前部署，就有可能儲備足夠疫苗保民。