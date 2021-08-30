新北市鶯歌擁有豐富的窯產業及陶瓷文化，永昌社區發展協會邀請2位在地青年志工投入社區服務，打造青銀藝術共創工作坊，訪談耆老和窯產業者，並運用繪畫側寫、訪談紀錄片呈現故事。（鶯歌區公所提供）

新北市鶯歌擁有豐富的窯產業及陶瓷文化，永昌社區發展協會邀請2位在地青年志工投入社區服務，打造青銀藝術共創工作坊，訪談耆老和窯產業者，並運用繪畫側寫、訪談紀錄片呈現故事。（鶯歌區公所提供）

新北市鶯歌擁有豐富的窯產業及陶瓷文化，為了使在地文化延續保存，永昌社區發展協會參與教育部青年發展署計畫，邀請2位在地青年志工投入社區服務，打造青銀藝術共創工作坊，訪談耆老和窯產業者，並運用繪畫側寫、訪談紀錄片呈現故事，最終轉印成月曆發送給當地居民，盼凝聚在地共識。

永昌社區發展協會為了讓年輕學子進入社區體驗實習，促進職涯發展，自發性投入青發署「青年暑期社區職場體驗計畫」，遴選出吳芳綺、駱毅2位大專青年參加為期1個半月的「耆畫，(話)我記憶中的技藝」人文故事採集工作坊體驗，創造跨世代的交流合作。

吳芳綺是國立台北大學應用外語系及社會學系的雙主修學生，因為對當地文史工作有興趣，又有電腦繪圖的專業，因此負責社區人文故事採集的插圖創作工作，製作社區月曆的內頁；駱毅則是國立成功大學機械工程系的學生，本身是鶯歌在地學子，為了更了解在地陶瓷產業與地方人文故事，著手負責耆老訪談的攝影、影片剪輯工作，重拾對家鄉的回憶。

雖然2人起出對社區工作及文化都不太了解，但期間透過文史書籍、田野調查等方式逐漸熟悉家鄉，並訪談了10多位在地傳承接班的窯產業者、社區長者，逐步建立起口述歷史，並將感動故事轉化成不同形式的作品。在地耆老吳玉琴分享，她從小幫忙家中的窯場畫瓶、灌漿，深知做陶的辛苦，這次經驗相當難得，能將自身的故事與經歷分享給同學們，並用年輕人的長才以不一樣的方式將在地文化傳承下去，讓人感動。

永昌社區發展協會理事長段淑惠表示，社區人力普遍高齡，對於多媒體應用較不熟悉，雖然社區曾辦理過很多長者的藝術彩繪及編織相關工作坊，但這次學生的紀錄帶給社區不一樣的面貌，也象徵世代間的共融及在地文化的傳承，為社區注入滿滿的新能量。

鶯歌區長施明慧表示，永昌社區發展協會是衛生福利部評鑑為甲等的金卓越社區，長期參與家庭暴力社區預防工作，打造性別平等與安全幸福的社區家園，更不遺餘力建置巷弄長照站，提供多元的長輩服務，同時也給予各年齡層的社區居民照顧及支持關懷，這次透過青年與長者間的交流，強化鶯歌學子的家鄉認同，也為鶯歌文化傳承帶來希望。