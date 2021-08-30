台灣人愛吃火鍋，有網友觀察到，不管是火鍋店家附的菜盤還是平價的百元小火鍋一定都會有高麗菜，但最近高麗菜漲價，讓他疑惑：「為什麼不搭其他的蔬菜？」貼文一出引發熱議，其中還有內行人曝光老闆心機，「一顆高麗菜會擺盤的話，可以放好幾個菜盤」。

原PO在PTT上表示，平價的百元小火鍋，最基本一定會附高麗菜，但前陣子高麗菜超級貴，一顆還要到一百元，讓原PO感到疑惑「為什麼不搭其他價格比較便宜的蔬菜？」

貼文一出，立刻引起網友熱議，「你吃到的應該是進口的便宜高麗菜」、「一顆高麗菜會擺盤的話可以放好幾個菜盤」、「他們高麗菜基本上都是撿不用錢的」、「高麗菜體積很大，我講實話，你買一鍋小火鍋之後，把高麗菜全夾起來，你可以看裡面剩什麼」。

也有許多老饕分析火鍋店選高麗菜的背後原因，「耐煮不會爛，可以保持口感，湯頭也會鮮甜」、「好吃又好看」、「高麗菜顧胃」、「高麗菜墊底，上面擺滿料看起來就豐盛」。