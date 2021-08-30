美元指數30日略微走疲，帶動人民幣匯價顯著走升。截至12點15分，人民幣兌美元在岸價報6.4681元，較上個交易日（27日）官方收盤價6.4797元上漲116個基點，漲幅0.18％。

離岸價報6.4660元，上漲36個基點，漲幅0.06％。

人民幣兌美元中間價30日報6.4677元，較上個交易日報價的6.4863元升186個基點，單日漲幅0.29％，創逾三周新高。

人民幣中間價升186個基點 創逾三周新高
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