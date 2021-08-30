人民幣在岸價升百逾個基點 重回6.46元區間 12:292021/08/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數30日略微走疲，帶動人民幣匯價顯著走升。截至12點15分，人民幣兌美元在岸價報6.4681元，較上個交易日（27日）官方收盤價6.4797元上漲116個基點，漲幅0.18％。 離岸價報6.4660元，上漲36個基點，漲幅0.06％。 人民幣兌美元中間價30日報6.4677元，較上個交易日報價的6.4863元升186個基點，單日漲幅0.29％，創逾三周新高。 人民幣中間價升186個基點 創逾三周新高 全年拚突破30萬台 小米低價助攻 陸OLED電視衝銷量 #基點 #漲幅 #上個 #人民幣在岸價 #升百逾個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Fed放鴿 台股匯齊揚 新台幣早盤強升逾1角 11:092021/08/30 財經 歷屆八里冠軍柚 一次買個夠 04:102021/08/30 地方新聞 看農委會豪灑1600萬送花 宅神3字評論嘆：自己掏錢送花卻被告 10:052021/08/30 政治 1分鐘讀財經》塞港運價飆 歐美耶誕節很多貨品買不到 08:202021/08/30 財經 《國際經濟》秋季熱門潛力股 華爾街頂級分析師點名這5檔 11:272021/08/30 財經 荒島上的一本書 在遙遠的小島上生活 陪伴我的只有一本書 10:002021/08/30 生活 《商情》運價支撐 BDI指數續漲1％ 09:282021/08/30 財經 全球高運價 飆出三警訊 物流延時、貨品短缺及物價上漲 04:102021/08/30 財經要聞 《鋼鐵股》除息被處置 中鋼構堅持填息路 09:452021/08/30 財經 《商情》供應擔憂 期鋁價觸逾3年最高 09:282021/08/30 財經 《盤中解析》台股靠攏季線 台積6字頭有守 11:102021/08/30 財經 財經熱門新聞 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 明年登台 攜手中華電 Starlink來了 - 財經要聞 - 工商時報 碳中和邁步 龍頭企業 組台灣淨零大聯盟 - 財經要聞 - 工商時報 壽險賣股債 今年估賺5千億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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