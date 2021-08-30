瓦城泰統集團(2729)今(30)召開股東會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利14.5元，連七年現金股利配發逾1個股本。

展望後市，看好政府振興計畫與台灣疫情趨緩後的內需成長，下半年餐飲市場將加速回溫，瓦城集團已針對下半年展店已做好充分準備，隨商場百貨復甦隨時皆可進駐，集團將持續靈活、妥善規劃既有資源，投入各項嶄新專案，於充足的營運資金支持下，聚焦台灣市場發展，創造最高顧客滿意度。

瓦城以精準優異的採購優勢、成本控管能力以及研發實力，並結合既有品牌擴增多品牌銷售模式創新商機，拉抬營運動能，成功突破疫情挑戰，2020全年營收創歷史次高，合併營收46億台幣，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣3.69億元，年增2.5％，EPS高達15.95元，再次創歷史新高，經董事會決議每股發放現金股利14.5元，盈餘配發率91%，殖利率達5.9%，連續八年每股純益逾一個股本。

2021年國內疫情嚴峻更勝以往，展望下半年，集團將持續聚焦台灣市場發展，持續強化安心餐廳提供最值得信賴的餐飲服務，同步積極佈局外送、外帶市場，除既有品牌增建雲端廚房，擴大外送平台供應量能，開拓「虛擬廚房」餐飲新市場，以及開發自有商城販售常態性商品，創造更多元營運動能；展店部分，集團隨時做好準備，只要有好的條件地點、市場回穩即可啟動進行新展店計畫。

瓦城集團以同仁及顧客健康安全為優先，不斷精進「安心餐廳」服務標準，2020年主動透過第三方檢驗單位提升防疫措施，打造「全台最安心餐廳」，贏得消費者的安心信任，來客數達近780萬人次；2021年面臨疫情再次挑戰，首推「六大安心保證」，以高於政府規範全面強化防疫措施，不論餐點品質與餐廳現場環境，皆獲得顧客的信賴，可望在疫情穩定下，吸引顧客回流消費，力助來客成長。

瓦城憑藉堅實的研發實力，陸續成功發展多元選擇與服務滿足不同客群，除有效運用廚房資源，於2021年5月發展全台最大雲端廚房，亦持續新商品與銷售管道，包含於瓦城商城販售泰式料理包、瓦城安心美味平台則供餐盒團體與個人訂閱服務，並鎖定熱區自建車隊強化服務量能與品質，同步隨各縣市重啟內用，推出全新獨享個人餐與菜色，展望未來，集團將以更多元的服務及自主研發產品，為營運拓展新商機。