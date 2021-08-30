據大陸央視報導，大陸教育部8月30日召開新聞發佈會，介紹秋季學期中小學教育教學工作情況，重點包括教師「彈性上下班」、減輕學生作業負擔、降低學生考試壓力、「雙減」任務等。其中更提到不得以任何名義設置重點班；不得違規組織考試，考試結果不排名、不公佈，以適當方式告知家長學生，也不得按考試結果調整分班、排座位、貼標籤，同時小學一二年級不進行紙筆考試。

此外，還需嚴格執行教學計畫，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課；嚴格執行作業管理規定，嚴禁給家長佈置或變相佈置作業；嚴禁要求家長檢查、批改作業，杜絕重複性、懲罰性作業，不得要求學生自批自改作業。

另外也規定小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考；初中年級從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。

在教師部分，可統籌安排教師實行「彈性上下班」，對參加課後服務的教師給予相應補助；課後服務可聘任退休教師、具備資質的社會專業人員或志願者參與，並充分利用青少年活動中心等社會資源。