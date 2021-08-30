9月向來是蘋果（Apple）推出新一代iPhone的時間點。為了搶佔市場先機，不僅三星（Samsung）近年來都鎖定8月份舉辦下半年度Unpacked發表會；向來都選擇10月左右推出Pixel手機的Google，今年看似有不一樣的準備。根據爆料指出，他們將於9月初舉辦發表Pixel 6系列，竟然比iPhone 13系列預計亮相的時間更早！

先前微博 @熊貓很禿然(@PandaIsBald) 帳號分享過iPhone 13系列疑似在9月17日開放預購的電商網站截圖（但沒有提供更多相關佐證資料）後，近日該帳號發文整理了9月份手機品牌的相關發表會，其中Google Pixel 6系列發表會竟然出現在9月9日，不同於過去10月才舉行的慣例，引發關注。

微博帳號 @熊貓很禿然 整理9月手機品牌發表會。（摘自新浪微博）

在2020年，Google是在9月30日才發表Pixel 5。對比來看，今年傳出的9月9日發表會，確實比過往都提前了不少。先前Google已經率先在官方部落格預告，Pixel 6新機會在秋季發表，並且提前確認將採用自行研發的Tensor晶片。根據後續消息，這款晶片將採用三星5nm製程。

Google 裝置與服務資深副總裁 Rick Osterloh 指出他們自行研發晶片的契機，是因為過往運算技術的限制使他們無法順利達成Pixel手機在AI領域所有目標。除了硬體上將採用全新自研晶片，Google也率先公布升級了後置鏡頭系統，包括改善感應器和鏡頭性能。 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 也採用全新材質及外觀設計，其中 Pro 機型採用拋光鋁合金邊框， Pixel 6 則使用霧面鋁合金外殼。

根據了解，Pixel 6預計會搭載5000萬畫素相機以及1200萬畫素超廣角相機；而Pixel 6 Pro預計額外加上了4800萬畫素長焦系統，預計支援5X變焦。此外新機預計支援UWB（超寬頻）技術、螢幕下指紋辨識，並具備更大的電池。根據《PhoneArene》網站報導，Pixel 6系列預計會在8個市場推出，預計是澳洲、加拿大、法國、德國、日本、台灣、美國以及英國。雖然先前發表的中階機種Pixel 5a沒有在台灣上市，Pixel 6系列本次傳出有望在台上市，是令人期待的正面消息。

9月份預計將迎來許多手機新品發表會，包含vivo預計在9月9日發表X70系列手機；OPPO將在9月12日發表ColorOS 12系統；蘋果預計在台灣時間9月15日（美國時間9月14日）舉辦iPhone 13系列領軍的發表會（這個時間點尚未獲得官方確認）；小米、華為則分別會在15日、29日舉辦小米11t、nova9發表會；此外，三星也傳出有機會在9月8日發表Galaxy S21 FE機種。如果你還沒有挑選好今年要更換的新手機，9月份過後看來將有不少新機可選。