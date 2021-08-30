媒體人周玉蔻近日於臉書PO出12隻猴子圖，被解讀為暗示新北市將新增12例確診病患，此事除被質疑周為何可事先知情，也被認為是綠營發起的「屠侯大戰」。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政今日於記者會上表示，這樣的貼圖滿有創意，但與民進黨無關。

周玉蔻近日PO出12隻猴子圖，此舉不但與疫情指揮中心隔日所公布的新北市新增12名確診患者不謀而合，引發外界質疑疫情指揮中心是否外洩資訊。而周在底下按讚，也被解讀是衝著新北市長侯友宜而來的「屠侯大戰」。

劉世芳表示，個別媒體人的貼圖很有創意，而雙北市的疫情仍未解除，希望中央跟地方一起合作，讓疫情緩解，趕快來做振興政策，恢復台灣人民的正常生活，這樣的貼圖沒有惡意，只是在提醒新北疫情要嚴格控管。

羅致政指出，外界將周的貼圖，連結到民進黨，讓人納悶，此事跟民進黨完全無關。若非媒體提醒，自己還不知道這是「屠侯大戰」，所以無從回應這樣的說法。