瑞昱(2379)下半年各產品線訂單持續樂觀，產品所面向的市場仍然是供不應求，惟須密切觀察上游供給，以及終端市場需求變化，對第三季審慎正向看法，法人也看好瑞昱下半年有機會再大賺1.5個股本，也就是說，累計全年可望賺近3股本，今瑞昱開高震盪，盤中維持約1.5%漲幅。

瑞昱第二季乙太網2.5G，以及成熟的Gigabit Ethernet、Fast Ethernet等市場需求明顯大於供給，第三季趨勢保持不變，主要應用在個人電腦筆電、網路攝影機、監控攝影機、寬頻客戶。儘管供貨吃緊，乙太網2.5G在高端應用類別於上半年也成功啟動，因為持續的供應限制，會阻礙新規格往主流市場的應用，滲透率會受到一些限制，在PC受透率估計10%以下。

車用部分，瑞昱車用乙太網處於健康的成長，已出貨兩年半，成長率高於預期，目前車用團隊忙著開發2025~2026年的車款，供應短缺仍有影響，缺貨狀況可控，瑞昱車用乙太網業務已經涵蓋歐盟、美國、韓國、中國、日本，車用交換器率先通過全球許多OEM嚴格的測試，被廣泛導入到各種車款。

瑞昱持續看到需求大於供給，今年下半年甚至明年持續上漲都是預期之內，瑞昱並不會直接轉嫁供應商上漲的晶圓成本，而是定期審視是否有需要提高產品價格，因為獲利能力、市場接受度跟競爭力皆為公司考量因素。

就晶圓產能吃緊來說，瑞昱下半年與明年供給仍然會吃緊且非常具有挑戰性，預計下半年與明年大部分的時候，不管是晶圓代工或是封測廠是沒有新產能。瑞昱產品庫存仍然偏低，主要還是因為長短料，再製品仍然在增加，認為這個現象會保持一段時間。

瑞昱第二季稅後淨利43.04億元、季增加40.9%，年增加1.1倍，單季每股淨利為8.43元，累計上半年每股賺14.41元。法人預期，瑞昱第三季營收可望再度改寫歷史新高，且若將增加的代工成本轉嫁給客戶，第四季可望續創新高，下半年有機會再大賺1.5個股本，累計全年可望近3股本。