台股上週強勢反彈，在半導體族群與金融股雙強帶動下，指數收復月線。同時，聯準會釋出偏鴿派訊息，消弭市場疑慮，市場資金仍然寬鬆，加上台積電(2330)全面調漲代工價格，為台股打下強心針，強化企業獲利成長的信心，且有助資金持續回流電子股，法人看好台股後續可望反攻季線。

由於台股波動劇烈，此時的主動式基金因操作更具彈性，面對市場變化反應更加敏銳，優質的主動型基金報酬率可望優於被動型ETF。法人分析，前陣子指數下跌過程中，成交量因當沖量降低而縮減，空方的力道亦逐漸降低，反而有助於長線籌碼安定，若出現在多頭走勢中，代表回檔休息，有利盤勢整理後進一步上攻。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，目前台股為健康修正，該基金持股比降至9成，主要關注低波高息之金融股與大型電子股，並將視價格布局基本面佳、明年成長性無虞之產業個股，且優先加碼股息配發穩定的優質高息股。隨著股市震盪整理、籌碼沉澱後，往往有機會迎來下一波漲勢。該基金擁有月配息機制，每半年還會視淨資本利得提供加碼紅利，相當適合偏好月退俸、安穩投資的民眾布局，並作為規劃退休金的工具。

標榜高股息的被動型台股基金還有：元大台灣高股息優質龍頭基金，野村台灣高股息基金，富邦台灣永續發展高股息等。