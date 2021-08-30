台北市文資委員會今審議迪化街一段256號店屋，此處曾開設台灣首間慰安婦博物館「阿嬤家」，現由東⽅廣告接手，持有人申請⽂化資產價值調查。台北市文資委員會認為，建物保留1920年代「一坎二落一過水」格局，全票同意登錄為歷史建築。

該建物⽇治時期本為江⽒家族所有，開設「江成發材⽊商」專⾨以販賣棺⽊為主，1953年陳⽒家族接手，經營油漆代理事業，2007南北貨業李⽒家族持有至今。建築師呂大吉認為，該建築重要的⺠俗與產業活動，歷經江⽒、陳⽒、李⽒等家族，各⾃代表著不同的業種，記述了迪化街在地的產業沿革與興衰。

2015年由婦女救援基⾦會承租，經營「阿嬤家-和平與女性⼈權館」，為台灣第一座以慰安婦人權運動為主題的博物館，但因受到財務吃緊，加上疫情衝擊，去年11月10日宣布熄燈；東⽅廣告去年12月承租經營，在此設置藝文空間，舉辦展覽。

呂大吉指出，本案有90年歷史，保存狀況相當完整，昭和式看板建築樣式，其建築風貌反 映當時的建築法規及潮流，且保有原本構造，包括牆壁、⽊窗、欄杆、洗⽯⼦、⾯磚、騎樓之磚拱等具時代內涵，其中可探究材 料、⼯法及細部作法，⾒證了⽇治時期的營建歷史。

文化局邀集文資委員會勘後，認為建物保留1920年代修建完成時的「一坎二落一過水」風貌，天井與後院保有原格局，前棟二樓牆面有謝孝德壁畫，在歷史上則承載許多特殊行業，見證商業經營變遷。北市文化局今召開文資會審議，出席17位委員，全數同意登錄為歷史建築，並要求建物應恢復原貌。

建物持有人李建興表示，前後花了12年拿到使用執照，阿嬤家接手後，為了二樓展間有將原本的樓梯改為旋轉梯，將改回木造樓梯，另阿嬤家過廊門檻、門柱皆有使用金屬，將依照文資委員意見恢復原狀。