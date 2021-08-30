瓦城泰統今日召開股東會，決議每股發放現金股利14.5元，連7年現金股利配發逾1個股本。瓦城泰統董事長徐承義表示，看好政府振興計畫與台灣疫情趨緩後的內需成長，下半年餐飲市場將加速回溫，已針對下半年展店已做好充分準備，隨商場百貨復甦隨時皆可進駐，會以充足營運資金支持，聚焦台灣市場發展。

瓦城泰統2020全年營收創歷史次高，合併營收46億元，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣3.6億元，年增2.5％，EPS高達15.95元，再次創歷史新高，每股發放現金股利14.5元，盈餘配發率91％，殖利率達5.9％，連續8年每股純益逾一個股本。

徐承義表示，2021年國內疫情嚴峻更勝以往，展望下半年，集團將持續聚焦台灣市場發展，持續強化安心餐廳提供最值得信賴的餐飲服務，同步積極佈局外送、外帶市場，除既有品牌增建雲端廚房，擴大外送平台供應量能，開拓「虛擬廚房」餐飲新市場，以及開發自有商城販售常態性商品，創造更多元營運動能；展店部分，集團隨時做好準備，只要有好的條件地點、市場回穩即可啟動進行新展店計畫。

徐承義表示，除有效運用廚房資源，瓦城已發展全台最大雲端廚房，亦持續新商品與銷售管道，包含於瓦城商城販售泰式料理包、瓦城安心美味平台則供餐盒團體與個人訂閱服務，並鎖定熱區自建車隊強化服務量能與品質，同步隨各縣市重啟內用，推出全新獨享個人餐與菜色，未來將以更多元的服務及自主研發產品，為營運拓展新商機。