台中市目前已出現5例接種高端疫苗後出現不良反應事件。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中市一名39歲邱姓婦人27日晚間接種完高端疫苗，29日傍晚6點多與家人聊天到一半時，突然呼吸急促、全身僵硬、還翻白眼，家人緊急將他送到國軍台中總醫院急救，一測心跳竟飆到一分鐘130多下，經在醫院治療1夜，30日才出院返家；台中市衛生局指稱目前接獲4例高端疫苗注射後不良反應，唯該案例應為第5案，但醫院端還未通報。

高端疫苗8月23日開打，全國各地傳出6起時間關連性死亡個案，台中市累計也有4例通報不良反應個案，如連同該案，5例不良反應都是發生在女性，年齡分別從38歲到58歲，症狀包括胸悶、頭暈、呼吸喘症狀。

邱姓婦人家屬指稱，她在27日晚間接種高端疫苗，29日下午一家人在聊天，沒想到她突然出現臉色發白、喘不過氣、還雙眼上吊，把家人全都嚇壞了，經送到醫院急診，院方測量心跳飆到每分鐘130下，持續了一個多小時。

台中市衛生局指稱，台中市累計到30日上午8點，已有86848人接種完高端疫苗，目前各醫院通報不良反應有4例，出現不適的民眾年齡從38到58歲，皆為女性，分別是23到27日期間完成接種，症狀分別為胸悶、呼吸喘及頭暈，其中1名婦人是接種2天後雙手手臂出現紅疹、癢情形才就醫，醫院通報為疫苗接種後不良反應。該名婦人應為第五例，院方還未正式通報為不良反應，衛生局也將深入了解其狀況。