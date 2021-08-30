新北市永和區福和橋下濕地出現一座二宮尊德石雕，文化局今（30日）上午會同文資審議委員及張姓拾獲者前往會勘。（葉書宏攝）

新北市永和區福和橋下濕地出現一座二宮尊德石雕，文化局今（30日）上午會同文資審議委員及張姓拾獲者前往會勘，張男表示石雕於1976年於北市拾獲至今至少有45年，由於石雕有幾處經人為修補，仍需進一步比對是否具有歷史價值。

據悉，二宮尊德又稱二宮金次郎，是日本江戶時代後期農政家、思想家，在日本校園內隨處可見，懷疑有可能是日據時代的產物，目前北市老松國小內就留有二宮尊德石雕。

張男說，友人於1976年於北市某工地拾獲，再轉贈給他，當時還是用機車將石雕載運回家，本來都放置於家中，於2015年間將石雕遷移至福和橋下濕地；因女兒前往日本旅遊才得知石雕人物大有來頭，腳部及耳朵等多處毀損，有利用水泥修補過，因石雕缺乏基座，又找了一塊花崗岩墊用水泥固定。

新北市永和區福和橋下濕地出現一座二宮尊德石雕，文化局今（30日）上午會同文資審議委員及張姓拾獲者前往會勘。（葉書宏攝）

張男說，友人於1976年於北市某工地拾獲，再轉贈給他，當時還是用機車將石雕載運回家，本來都放置於家中，於2015年間將石雕遷移至福和橋下濕地。（葉書宏攝）

文資審議委員莊芳榮、邵慶旺、曾蕭良今（30日）上午仔細觀察石雕的細部結構，腰帶處有蝴蝶結與其他同款石雕有所不同，加上又沒有刻字落款，很難一時間斷定出年分，由於年分太近也無法透過儀器等方式鑑定，須由歷史文物、軌跡等方式來研判。

文化局表示，無法經由一次會勘即研判出是否具有歷史價值，後續由委員們開會討論。