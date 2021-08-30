受到全球貿易需求強力反彈的刺激，貨櫃航運市場供不應求，從去年下半年至今遲遲未緩解，許多航運商透過下訂新船以滿足運力需求，今年前8個月的訂單量已超過去年整年的總量，不過仍有航運商擔心緩不濟急，造船速度趕不上需求，甚至認為運力不足引發的災難短時間內不會解決。

綜合外媒報導，波羅的海國際航運公會（BIMCO）發布的最新報告指出，今年至今新貨櫃船的訂單量高達381艘約344萬個TEU（20呎標準貨櫃），僅僅8個月就超過去年整年的水準，半年訂單量則創下16年來新高。

BIMCO首席航運分析師Peter Sand則說：「目前最受歡迎的是16000TEU的船型，顯示運力已不是船商唯一考量的事情，能夠適應新貿易路線才是重點，運能最大化並非唯一考量，能夠有多用途才是重點。」

此外，Peter Sand也觀察到航運商大手筆訂船已成為趨勢，「這是時代的象徵，有船東會在同一家造船廠下訂4艘、5艘、6艘，甚至是20艘新船，訂單額高達20億美元（約新台幣700億）。」

儘管貨櫃船訂單持續創高，但許多船商仍擔心運力供應不足的問題，報導指出，以星航運（ZIM）首席財務長Xavier Destriau表示，「許多公司直到今年才猶豫是否要訂購新船隻，且舊船隻已到了報廢期限，運力供應緊繃成為一個潛在的重大威脅，尤其是3、4或5年後的狀況。」

此外，航運巨頭馬士基執行長Soren Skou在本月的財報會議上說，「目前處在歷史高檔的運價是供不應求所造成的，事實上，很多航運商都沒有足夠的運力去運用。」

全球最大航運經紀商Clarksons執行長Andi Case持類似看法，他說：「從2017年以來，全球船廠數量已減少三分之二，代表短期內的建造能力無法滿足需求，市場上距離船隻供應過剩還差很遠。」