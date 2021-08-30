國際奧會(IOC)今日凌晨宣布前主席羅格逝世，享年79歲。前國際奧會大家長過世，世界體壇震驚不捨。

出生於1942年的羅格，年輕時曾是帆船選手，參加過1968年墨西哥、1972慕尼黑以及1976年蒙特婁三屆奧運會，而且還是橄欖球選手，10次入選比利時國家隊，1991年當選國際奧會委員，1998年當選國際奧會執行委員，2001年「薩皇」薩馬蘭奇退休，羅格成為國際奧會掌門人，2013年卸任。

羅格12年任期見證了2002年鹽湖城冬奧、2004年雅典奧運、2006年都靈冬奧、2008年北京奧運、2010年溫哥華冬奧以及2012年倫敦奧運，國際奧會今日凌晨宣布羅格爵士(比利時國王授封)去世，享年79歲。

羅格不但是出色的運動員，更是一名整形外科醫生、醫學博士，接掌國際奧會後不斷進行改革，尤其是打擊禁藥更是不遺餘力，向來以清廉著稱，享有「清廉先生」美譽。

薩馬蘭奇曾評價羅格是一位沒有包袱的國際奧會主席，12年任期將所有心力關注於IOC改革，是一位信守承諾和獨立自主的比利時人。

羅格在2002年鹽湖城冬奧成為奧運史上第一位住在選手村的國際奧會主席，2008年北京奧運羅格給了最高評價，國際奧會也以降半旗的方式來悼念這位貢獻卓著的前主席。