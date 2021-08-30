新北市鶯歌區59歲王姓男子近期頻頻在各地偷拔機車點火系統，並假意要幫忙被害人檢查機車，趁機收取數千元的維修費用。（警方提供）

新北市鶯歌區59歲王姓男子近期頻頻在各地偷拔機車點火系統，並假意要幫忙被害人檢查機車，趁機收取數千元的維修費用，警方在「我是鶯歌人」網站又發現王男以類似手法犯案，便更換便衣埋伏，成功抓獲王男，依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

有民眾近期在臉書反應，機車近期才剛換電瓶，卻疑似被人動手腳，無法啟動，但都會巧遇王男幫忙查看維修，並收取1000至2000元不等維修費用。警方得知後便調集6名員警著便衣前往埋伏守望，正巧抓到王男在同樣路段以相同手法詐騙。

警方指出，王男在幫忙受害者前，已經將他們的機車點火系統零件拔除，導致機車無法啟動，之後在佯稱可以幫忙修車，索取1000至2000元的維修費，而員警抓獲當下也在王男包包搜出機車電子點火零件、火星塞、螺絲起子等證物，經調查後發現有3位被害人遭殃，但因察覺有異，皆為讓王男得手，目前已通知被害人完成指認，將持續循線清查是否有其他被害人。

警方表示，王男已依詐欺罪嫌移送新北地方法院檢察署偵辦，同時呼籲民眾，若碰到類似詐騙手法，可與派出所直接聯繫，完成報案程序，以利後續偵辦。