在大規模防疫限制措施導致大量企業關閉，並造成就業嚴重流失之前，澳洲在第二季的經濟可能已經放緩，似乎也為本季陷入嚴竣的萎縮定下基調。

如果周三公布的第二季國內生產毛額（GDP）數據符合市場最疲弱的預測，那麼澳洲經濟其實已經陷入衰退的可能性相當大。

市場對澳洲第二季GDP成長率的預測中值為0.5%，其預測區間介於負0.1%到成長1.2%，如此寬廣的預測區間突顯示其經濟情勢的高度不確定性。

澳洲今年第一季GDP成長1.8%，優於經濟學家預估的成長1.5%，並在去年新冠疫情導致經濟衰退之後連續第三季實現增長。其去年第四季GDP成長3.2%。

這也表示與前兩季相比，澳洲第二季經濟持續放緩。

澳洲聯邦銀行（CBA）主管Gareth Aird表示，第二季經濟大多表現不錯，但後來出現了Delta新冠變種病毒來攪局。實際上，澳洲經濟目前已處於一場假設的衰退中，因為我們正在經歷另一場巨大的衝擊。

雖然本季的消費者支出和企業投資仍可能保持穩健，但主要是因為進口大量湧入和庫存減少，而非產出增加，因此整體GDP可能下滑。

但由於情況特別，第二季GDP年增長率可能達到9.2%，創下近代史上新高，但這只是因為去年第一輪防疫封鎖措施導致當時經濟大幅萎縮7.0%。

由於澳洲最大的幾個城市雪梨、墨爾本和坎培拉再度封城，使全國約一半人口處於封鎖狀態，其第三季經濟料將再度萎縮。

NAB首席經濟學家Alan Oster表示，雖然第二季GDP為持平至負成長是一個真正的風險，但更令人擔憂的是，我們預估第三季經濟將大幅萎縮，可能較第二季暴跌約3%。

未來的關鍵在於封城何時結束，以及重啟經濟活動的速度有多快。墨爾本所在的維多利亞省已宣布本周將進一步延長封鎖。以雪梨作為首府的新南威爾斯則預計封到9月底，也可能持續到10月。

這遠遠超出了澳洲央行最初預想的封鎖時間，該央行先前預測這波疫情的影響有限，第三季GDP可能只萎縮1%。澳洲央行在9月會議上，可能不會按原先計畫開始減少購債規模，而基於利率已經處於 0.1%歷史低點，這表示再降息的空間所剩無幾。

此前澳洲央行一再重申基準利率跌至負值是極不可能發生的事，不過澳洲金管會APRA今年7月中曾表示，這不表示取決於金融市場的其他利率不會跌至零或跌破零，並要求澳洲銀行業為負利率提出應對計畫。澳洲某些銀行曾表示零或負利率將給營運帶來挑戰。