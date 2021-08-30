30日日股受到獲利回吐賣壓影響，導致漲幅收斂。由於盤面缺乏實質利多，因此上漲缺乏動力。早盤結束時，日經指數收27,718.86點，漲77.72點或0.28%。東證收1,941.86點，漲13.09點或0.68%。

三井住友DS資產管理認為，日經指數只要逼近28,000點，就會出現獲利了結。同時，日本國內疫情嚴峻以及政治環境不穩定，市場觀望氣氛濃厚。

大宗物資表現搶眼，東證指數內鋼鐵礦砂族群漲3.63%最多。同時，海運類股漲幅達2.6%居次，產業指數創下2008年以來最高。

新日鐵在日經指數中漲幅最大，上漲4.59%，其次是JFE控股漲4.25%，其它金屬業者例如，同和控股、神戶製鋼與太平洋金屬都走強。

日本郵船漲2.28%，股價創2008年以來最高。

汽車和卡車製造商股價也走高，日野汽車漲3.68%，三菱汽車漲2.93%。豐田汽車漲0.58%，日產汽車也漲1.79%。

半導體族群中，東京威力科創漲0.74%，愛德萬測試漲0.32%。

至於股價表現弱勢者，成衣商迅銷跌1.6%，是日經中表現第2差的，軟銀跌0.44%，索尼也跌0.4%。