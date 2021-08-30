行政院今年6月推出紓困4.0，並針對受疫情影響勞工發放補助，但得透過雇主轉發，導致補貼遭雇主領走的案例時有所聞。時力立委邱顯智、王婉諭今日於立院召開記者會表示，各部會應確實查核員工補助遭侵占，時力也將協助受害勞工確認追回補助。

邱顯智指出，紓困4.0針對受疫情衝擊影響而停業的行業，提供兩種紓困補助方式，如果業者有發給員工基本工資，雇主可以領取一次性營運補貼共計4萬元，這是給業者的補助。

邱顯智說，如果業者沒有發給員工基本工資，則雇主領取一次性停業補貼計1萬元，另外員工透過雇主轉發一次性薪資補貼3萬元以及生活補貼1萬元，總計4萬元。

邱顯智表示，日前已有反應，政府的勞工紓困，是透過雇主轉發補助，這將導致許多勞工領不到。以經濟部的紓困為例，截至今年8月10日，兩個方案總計發了296億9900萬，其中286億是一次性營運補貼，而要轉發給勞工的補貼只發了10億，只佔總體發放金額的3.6％。

邱顯智指出，除上述情況外，也有發生部分雇主不會全額轉發給勞工，甚至還會有薪資抵扣的狀況。而且若公司登記的營業項目跟勞工從事的工作內容不同，導致勞工被停業了，還是拿不到補助。

受害勞工吳姓民眾表示，自己本身是健身房教練，5至7月皆未領到基本工資，自己多次詢問公司是否有申請紓困補助，公司卻總是回應不清楚、會盡力爭取。

吳姓民眾說，後來去追問，才發現公司已經領取紓困補助，卻未轉發給勞工。跟公司反應後，公司居然表示自己也不清楚補助是給勞方還是資方，吳姓民眾表示，即使體育署把紓困補助全部追回也無所謂，反正自己還是一毛錢都領不到。

邱顯智表示，各部會的回應是幾乎沒有收到檢舉案，但類似的案例絕對是真實存在，若雇主誆騙勞工，大部分勞工也無從確認，求助無門。即便政府抓到了，將侵占款項的雇主移送檢調並且追回補助，勞工最終還是沒有領到補助。

王婉諭指出，雖然國發會已經發文表示「事業應將該補貼轉發予員工，不得將該補貼扣除原應給付員工之薪資」，但經濟部、文化部等單位仍未正面回覆。對此將要求國發會正式發布函釋，明確表達立場。