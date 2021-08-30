因主演《還珠格格》小燕子一角而成為華人圈天后的趙薇，本月26日晚間突然被發現作品全數自各大平台下架，微博超話也被刪除，她則至今行蹤不明，相傳她得此遭遇是成了「劣跡藝人」，甚至盛傳她連夜逃亡飛到法國某酒莊避難，但目前趙薇跟官方都沒有給出說明，而趙薇出事牽扯似乎不只個人，她旗下藝人也不平安，例如「國民初戀」王智，以為被趙薇簽下猶如遇上伯樂，不料爆出她好不容易接到女二角色，卻在開拍前遭到換角。

出身科班的王智，曾主演《馬永貞》讓她在圈內打開知名度，又進階跨足電影圈，演出喜劇《夏洛特煩惱》，其清新秀美模樣被封為「國民初戀」，也受到電影獎項提名，但王智似乎事業運差了一點，之後不乏戲約，但都沒給觀眾留下深刻印象。

直到2019年，王智出演《演員請就位》，跟她一同加入趙薇組的，正是最近也出大事的男星張哲瀚，當時兩人在節目上展現深厚演技，讓眾人眼睛一亮，趙薇也非常欣賞，因此將他們都簽入旗下，王智粉絲一度為此美事感到興奮，認為這是王智翻身的大好機會，而王智之後確實變得活躍，還參加了《乘風破浪的姐姐》，雖然未成為最後組團成員，但知名度已大幅提升。

不料如今趙薇出事，各種揣測滿天飛，而王智原本在趙薇生日那天PO文「老闆我愛你」，事發後被發現文章已悄悄刪除，王智選擇跟風向明哲保身，但切割似乎沒讓製片方安心，傳她本已接了新戲《護心》，女主角是最近當紅的周也，王智原訂演出女二號，戲份不少，不料開拍前突然被換角，相傳是製片方認為她屬趙薇旗下，是「高風險藝人」，因此決定不要冒險，而她的粉絲忙護主，發文疾呼「王智沒簽約」，但似乎未能起效。