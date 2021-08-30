來自花蓮縣玉里鎮阿美族社工施亞瑟和妹妹從小在單親家庭中長大，母親在他高中那年，積勞成疾，不幸離世，兄妹2人在世界展望會的協助下成長。（羅亦晽攝）

王小姐是位單親媽媽，今也帶家中2個女兒分享受世界展望會協助的經驗。（羅亦晽攝）

花蓮偏鄉有許多弱勢家庭，台灣世界展望會長期提供弱勢兒少家庭助學金，協助他們安心求學，今年疫情影響，社會捐助銳減，但求助案件較平常多出2成，眼見9月1日開學在即，預計發放3700名助學金中，目前卻還有151萬元的缺口，盼號召大眾愛心，讓弱勢兒少順利就學。

台灣世界展望會花蓮辦公室今邀請受扶學生及家長分享受助心路歷程，來自玉里鎮阿美族社工施亞瑟和妹妹從小就在單親家庭長大，母親在他高中那年，積勞成疾，不幸離世，照顧兄妹2人的阿姨身體不好，罹患帕金森氏症，2人求學期間，均在世界展望會社工的協助下成長。

施亞瑟說，失去母親，從小寄人籬下，生活與經濟困難，讓自己一度怨天怨地，所幸在社工與親友關懷下，漸漸轉念，大學畢業也如願成為社工，將曾受到的幫助回饋給人，用自己的故事，鼓勵更多人走過荊棘。同時他也要謝謝自己的資助人，「雖然我們未曾謀面，是你讓我順利成長，讓我能回饋社會」。

王小姐是位單親媽媽，家中2個女兒，最大4年級，最小2年級，疫情期間，工作受到衝擊，只能靠打工賺取生活費，申請補助購買二手筆電，讓女兒在家中順利學習，沒有工作或補助未通過時，3人僅能吃泡麵度日，在展望會與資助人的幫忙之下，讓她們生活逐漸恢復正常，甚至開學將至，生活費及學費都有已有著落。

「展望會能做的，就是當孩子回歸家庭時，補足家長照顧的缺口」，世界展望會東區辦事處長蕭文榮表示，5月中旬起，疫情嚴峻，花蓮觀光業首當其衝，會內受助兒少家長多從事飯店、民宿清潔打掃工作，家中頓時失去經濟來源，會內求助電話也多出2成，由於社會捐助銳減，加上快要開學，縣內3700位兒少，一學期7500元助學金，預計發放2800萬元，還有151萬元缺口，盼大眾一同加入助學行動，讓他們安心求學。