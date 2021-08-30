交通部政務次長胡湘麟、台鐵局副局長馮輝昇、鐵道局總工程司溫代欣以及立委邱臣遠等人30日前往猴硐考察邊坡滑落搶修工程及異物入侵風險路段，邱臣遠表示26處邊坡安全防護工程及28處邊坡告警系統應儘速完成，「不應該只有15處，也不應該到明年才做好。」

8月13日猴硐路段12公里218公尺至255公尺的邊坡滑落走山搶修工程已經完工。邱臣遠表示，今日考察要實地考察了解台鐵將如何改善67處易遭入侵路段。根據台鐵公司規劃，67處易遭入侵路段，其中54處將施作隔離設施，13處除了隔離設施亦將加裝告警系統。

他要求台鐵三大重點改善：第一：67處易遭入侵路段，應該儘速完成隔離設施與告警系統，這是國人的期待；第二，台鐵應該多利用開口合約，滾動檢討安全設施。主要是台鐵的邊坡很多元，有平地、有山邊、有進入都市，因此邊坡工程的風險都不一樣；第三，26處邊坡安全防護工程及28處邊坡告警系統應儘速完成，「不應該只有15處，也不應該到明年才做好。」

邱臣遠表示，台鐵局6月30日初步盤點，有異物入侵危害之虞的路段總共有67處，但10月底前才提出改善計畫，這樣的行政效率更難符社會期待，難保空窗期又有憾事發生，請台鐵局儘速改善，給國人一條安全回家的路。