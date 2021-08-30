醉後搭計程車突開車門 男子趴在馬路分隔島

北市北投區3位民眾酒後搭乘計程車，30日凌晨1時許，行經北投承德路7段、實踐街街口，後座1人突然打開車門，因酒後站不穩，跌趴馬路中分隔島，一旁民眾以為有打架糾紛，立刻通知員警到場處理，一旁的友人拜託警察不要抓他，並稱他喝醉誤開車門，警方確認後3人又坐上計程車，直至目的地芝山捷運站下車。

39歲李男、許男與陳姓女子，3人在淡水喝酒，凌晨1時許搭乘計程車返家，途中疑似在車內發生口角，李男在停等紅綠燈時，突然打開車門下車，不料腳步踉蹌，直接跌倒在路中，且因爛醉一時也無法攙扶，直到警察到場，李男則央求警察不要抓他朋友。

警方詢問計程車司機，確定雙方並沒有打架，也無人受傷，3人又回到車上，繼續前往目的地，而警方因獲報打架，為避免再次有糾紛，跟著計程車直到芝山捷運站下車，3人則各自離開。

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