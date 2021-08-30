本屆台北電影節閉幕片是陳柏霖主演的《詭扯》。（台北電影節提供）

劉冠廷在《詭扯》中有精采表現，入圍本屆台北電影獎最佳男配角。（台北電影節提供）

2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館、松山文創園區-藝巷空間展開，台北電影節今（30）日公布本屆開閉幕片，分別為九把刀執導的《月老》以及許富翔首部劇情長片《詭扯》，兩部作品原先皆預定在六月舉辦的台北電影節世界首映，受疫情影響，終於能在秋天和台灣影迷相見。

台北電影節總監李亞梅表示，儘管受到疫情影響，台北電影節不得不延後三個月舉辦，「但感謝兩部電影對我們的看重，將重要的首映留給台北電影節。兩部作品分別展現出了今年台灣電影的不同面貌，精彩可期，非常值得一看。」

九把刀的首部作品《那些年，我們一起追的女孩》十年前在台北電影節世界首映，掀起熱烈迴響，更獲國際青年導演競賽觀眾票選獎，他透露至今仍難忘與滿場觀眾一同觀影的感動，「全場爆起驚人掌聲，直到現在我都還聽得到，且不需要閉上眼睛。」《月老》同時獲選台北電影節和韓國富川奇幻影展開幕片，他說「以前肯定會說一些很臭屁的話，但這次其實感覺很害羞。」九把刀表示，自己有點不知道該如何區分電影和人生，「大概是一陣混亂攪和和猛烈榨取，有了奪取青春的《那些年，我們一起追的女孩》、黑暗悔恨的《報告老師！怪怪怪怪物》，以及……學不會說再見的《月老》」，他感性說「抽屜裡的童年無法倒回，但願在電影裡重逢，來吧大家。」

《月老》由麻吉大哥黃立成監製，改編自九把刀創作的同名小說，也是他第一部創作的愛情故事，除了老班底柯震東與宋芸樺攜手主演，去年拿下台北電影獎影后的王淨也首度加入九把刀電影宇宙。劇情描述柯震東飾演的男主角慘遭雷擊橫死，來到陰間的他與王淨搭檔，成為幫人牽起紅線的月老。但當他回到陽間想幫助生前摯愛宋芸樺找到新姻緣時，卻發現每條綁在她身上的紅線都被燒毀。同一時間，由馬志翔飾演的大反派也從陰間逃到陽間，而宋芸樺竟是他想毀滅的目標。

閉幕片《詭扯》是許富翔執導的首部劇情長片，他曾以《16個夏天》獲金鐘獎最佳戲劇節目和最佳導演，對於作品獲邀為影展閉幕，許富翔表示，自己是第一次帶著作品來到台北電影節，感謝台北電影節一直以來對新導演和年輕創作者的支持，「雖然受到疫情影響，但依舊期待與觀眾互動。」該片先前已在台北電影獎入圍包括最佳導演在內的五項大獎，並獲得韓國富川奇幻影展評審團大獎肯定，對於台灣觀眾反應有何期待，他謙稱觀眾如果有笑是自己賺到，又笑說「不要對我太仁慈，但也不要太殘忍，我還是有小小的創作者自尊。」

《詭扯》為台灣難得一見的黑幫動作喜劇，故事描述陳柏霖飾演的警察，私下與黑幫相互勾結，但某日他卻遭遇黑吃黑事件，他奉命要在48小時內找回黑幫贓物，循線來到野外村莊的他，卻只碰到一群乍看純樸，實則詭異的謎樣村民們，兩方人馬於是展開一場鬥智心理戰，加上動不動亂入的神秘女鬼現身搗亂，一場鬥智鬥力、精采絕倫的血色肉搏攻堅，在深山林道中精采展開。除了陳柏霖、陳意涵、劉冠廷、黃尚禾、陳以文、林鶴軒、侯彥西等演技派一字排開，劉冠廷與百白更以出色表現入圍本屆台北電影獎最佳男、女配角。

本日除公布開閉幕片訊息外，台北電影節也同時宣布，原訂於本屆影展舉行的「電影正發生」單元影片放映、現場創作及展覽，因受到疫情影響，無法維持原先規劃的展演形式。為保持策展概念的完整性，經與所有參與「電影正發生」的電影美術溝通後，決定延期至明年影展舉辦。