台北市立動物園大貓熊團團、圓圓生日僅差2天，動物園特別舉辦生日趴來幫2隻貓熊歡度17歲生日，不過，團團昨出現腹痛徵兆，短時間內不宜攝取過多精緻食物，只能由女兒「圓仔」代表參加生日派對，動物園動物組長王怡敏表示，昨保育員發現團團有腹痛的情況，經過獸醫診治，排出黏液便後，牠判若兩熊，腸胃舒適許多。

台北市立動物園30日為大貓熊「團團」、「圓圓 」舉辦17歲生日聯合慶生會，因爸爸團團腸胃不適，由女兒圓仔代表接受。園方為圓圓準備一個三層的水果蛋糕，給媽媽圓圓，圓圓大口吃著蛋糕。（鄧博仁攝）

台北市立動物園30日為大貓熊「團團」、「圓圓 」舉辦17歲生日聯合慶生會，因爸爸團團腸胃不適，由女兒圓仔代表接受。園方為圓圓準備一個三層的水果蛋糕，媽媽圓圓目前還在帶小孩階段，於是小孩圓寶走近蛋糕旁，被掉落的三層蛋糕砸中頸部，所幸沒有大礙。（鄧博仁攝）

團團生日卻無福享用生日蛋糕，保育員昨發現團團出現腹痛的徵兆，經獸醫看診並服用幫助消化的藥物後，排了黏液便，症狀已緩解，保育員建議，為確保健康，還是讓牠腸胃休息一天，畢竟精緻水果是副食不是主食，讓圓仔來代替爸爸吃蛋糕。

台北市立動物園30日為大貓熊「團團」、「圓圓 」舉辦17歲生日聯合慶生會，因爸爸團團腸胃不適，由女兒圓仔代表接受。園方為圓圓準備一個三層的水果蛋糕，媽媽圓圓目前還在帶小孩階段，於是小孩圓寶走近蛋糕旁，被掉落的三層蛋糕砸中頸部，所幸沒有大礙。後來圓寶叼著最上層的小蛋糕，到一旁獨自享用。（鄧博仁攝）

王怡敏指出，大貓熊經常會有排黏液便的情況，但如果是腸胃不適，保育員會透過貓熊的行為來觀察，像是沒食慾或呈現趴姿，而昨天在發現貓熊有這些症狀後，就立即與獸醫連繫．給牠消化性的藥物。

圓寶在樹上觀察媽媽吃蛋糕，模樣相當逗趣。（北市立動物園提供／游念育台北傳真）

圓圓先品嚐了冰冰涼涼的紅蘿蔔片。（北市立動物園提供／游念育台北傳真）

王怡敏說，「圓仔」生日時通常都是在假孕期，食慾不振，蛋糕常常吃不下，這次能分享爸爸的蛋糕，相信牠一定很開心，而「圓寶」也漸漸長大，目前體重已達到42.5公斤。

慶生會現場，除了「圓仔」和「圓圓」外，貓熊寶寶「圓寶」也在現場，不過，「圓寶」則是在樹上靜靜觀察姊姊「圓仔」吃蛋糕，不太願意下來，經過一番香氣的吸引後，才緩步從樹上下來，模樣相當逗趣；保育員說，其實「圓寶」今天心情不是很好，有生氣的反應，動物不願意下來不會強迫配合，會讓牠們自然發展。