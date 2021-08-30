嘉義市長黃敏惠偕嘉義社區發展教育事務基金會創辦人蔡宗祐（左）等人參觀教室課桌防疫隔板。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與國中小校長們及嘉義市家長協會攜手防疫。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市各項防疫物資到位。（廖素慧攝）

9月1日開學，嘉義市備妥2.45萬組隔板，公私立國中小學生課桌每桌用隔板，881台新風換氣系統提供公立國中小班班安裝，全程戴口罩上課，家長禁入校，市長黃敏惠表示，啟用相關防疫物資，建置「疫情防護網」，讓孩子安全上學。

黃敏惠表示，感謝學校及民間各單位一起努力，市府依教育部防疫指引，運用多項防疫物資，讓校園防疫再升級，市府在暑假期間就讓學校教職員優先接種疫苗，目前幼兒園及國中小教職員疫苗接種率9成以上，建立「疫情防護網」，迎接9月1日開學，讓教育回歸常態。

嘉市府教育處長林立生指出，市府備妥2萬4500組透明隔板，提供公私立國中小學校每張課桌椅使用，881台新風換氣系統在公立國中小每班安裝1台，紫外線滅菌燈345台供應公幼及國中小，還有25萬片口罩、快篩劑、防護衣帽及面罩等防疫用品。

林立生表示，家長及訪客不入校園，學校固定時段僅開放戶外操場給社區民眾使用，與上課時間錯開，1班有1位師生確診，該班停課14天，1校有2位以上師生確診，該校停課14天；校外教學活動須7成以上家長同意才辦理。

嘉義市政府教育處今天於南興國中舉辦「110學年度公私立國民中小學開學前防疫戰備會議」，頒發感謝狀致謝保嘉義市嘉全果菜生產合作社、財團法人嘉義社區發展教育事務基金會、嘉松麵店、嘉義市家長協會、嘉義市模擬聯合國發展協會、嘉義噴水雞肉飯、豐富家實業有限公司、鴻茂太陽能嘉義總經商等捐贈用餐隔板。