「去個貸中心諮詢貸款，結果銀行直接說目前貸款特別難，新房和二手房都要等，讓我明年再來。」王璐（化名）苦惱地說。實際上從今年下半年以來，北京、上海、廣州、深圳四大一線城市多家國有行、股份行及城商行房貸額度宣告「全面告急」，出現貸款週期拉長，放款需排隊等待，甚至二手房停貸的現象，同時對首付資金來源、資格審批也趨嚴。

對下半年房貸額度走勢，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進研判，緩和的空間不大。當前信貸政策確實以緊為主，至少目前沒有出現各類放鬆的跡象或可能性。類似額度緊張也和部分城市的房價走勢有關，房價強勢則容易出現信貸收緊。

據《中國證券報》引述北京國有大行的個貸經理透露，目前放貸時間和等待時間不確定，因為指標緊張，可放的錢比較少，年初兩三個月就能放款，但現在需要更長時間排隊。

同時個別銀行對二手房更已停貸。上海某城商行信貸人員指出，目前手邊的二手房貸款已經暫不受理，無論是通過仲介還是個人直接申辦貸款，8月份給的額度都直接作廢了。