《全明星運動會》掀起全台運動旋風，29日晚間播出第2季最終戰，以無線收視1.34完美收場，因為遇到疫情，本季足足延長錄影到7個半月，每位藝人經歷了這麼長時間的努力，一起創造了許多屬於他們的回憶，都是滿滿的感動，昨天藍隊部分隊員還聚在一起圍在電視機前收看最終回播出。

第2季總決賽的比賽項目為團體戰的巧固球與拔河，2隊除了爭奪總冠軍盃，更重要的是贏得最後2場比賽的榮耀與運動家精神，所有人全力拼搏，不到最後一刻決不放棄，最後仍由錢薇娟領隊的藍隊獲得總冠軍，徐展元表示錄影當天他很驚訝，現場竟然搭建舞台、燈光、超大螢幕，他原本以為最終戰既然沒能去高雄小巨蛋，也借不到更大的體育館，那最後的頒獎典禮就如同以往的例行賽也就沒問題了，真沒想到會是如此「高規格」。這次最特別的是每位隊員都獲得一面獎牌，並比照奧運贈花，溫暖象徵他們的努力與肯定。

甫在東奧拿下體操銀牌的李智凱頒發「最佳運動精神獎」給彭小刀，彭小刀說自己比較像輔導長，不管輸贏他就是要帶給大家溫暖，以「高齡」43歲參賽的他，沒有想過可以拿到任何1個獎盃，甚至完整走完這段路，他上台拿獎時，藍隊的領隊錢薇娟也感動到在台下痛哭；羽球金牌李洋與王齊麟頒發「年度最佳精彩鏡頭獎」給顏佑庭吳心緹；舉重金牌得主郭婞淳則是頒發「最有價值運動員獎」給實至名歸的曹佑寧，曹佑寧說很高興有這個節目可以讓他再一次重回運動場上，也感謝對手藍隊的努力付出，讓他知道要更努力不懈，紅隊從連敗到連贏再到低谷，但大家都很團結努力檢討，撐到最後一場比賽都不放棄。