台南建城即將400年，市府在台南最早的行政區安平，花費最多經費打造的港濱歷史特色遊戲場，首創家長陪著孩子一起參與勾勒遊戲方向，並經票選以「深海歷險趣」為設計主題後，30日由市長黃偉哲主持動土典禮，預計2022年4月完工啟用，將作為建城400年的獻禮之一。

市府工務局表示，位於安平區的港濱歷史公園，2005、2006年連續2年主辦台灣燈會、施放煙火，曾吸引數百萬來自全台的民眾賞花燈、看煙火。市府規畫在此建置的特色遊戲場，將導入共融式特色遊戲場，跳脫傳統的罐頭遊具，使孩子能在多元的刺激下快樂成長，同時也考量全區無障礙動線及共融遊具的設置，將成為台南特色遊戲場的典範。

市長黃偉哲致詞表示，希望此一特色遊戲場能做出特色，成為安平這個已經非常興盛的觀光據點裡，一顆更新的明珠。未來此一特色遊戲場不但結合大魚祝福、結合安億公園，也串連這個觀光廊帶，成爲民眾一個非常好的遊憩據點，除了在地的市民外，還能吸引更多觀光客前來安平旅遊。

黃偉哲強調，台南即將建城400年，安平作為台南最早、最古老的行政區之一，希望展現新的風貌，同時也以港濱特色公園作為台南建城400年的獻禮之一，希望能有更多好朋友一起前來台南，細細品味古城。

市府工務局長蘇金安指出，近年來共融特色遊戲場已成為全世界遊戲空間的重要指標與潮流，目前全市已完成10座，規畫中有3座；港濱歷史特色遊戲場是全市最大的特色遊戲場，斥資4388萬元，規畫過程係經過公共政策平台的互動產生，主要特色是以深海歷險趣的故事，讓孩童可以歡樂地在遊戲場嬉戲。

蘇金安說，該遊戲場將定時撥放故事，讓孩子「聲」歷其境，跟著主角小鯨魚一起越過大鯨魚土丘、急流海溝、珊瑚礁叢和綠藻山洞，也可以在遊戲場的角落，找到安平劍獅的身影，期許能將小朋友的夢想空間實質展現，打造一座真正屬於孩童的遊樂王國。

動土典禮由安平國中劍獅鼓龍獅隊的表演揭開序幕，立委林俊憲及市議員周麗津、呂維胤、李啟維、林美燕等人也蒞臨參與。