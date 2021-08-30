歐洲聯盟（EU）官員匿名表示，從明天開始，歐盟理事會將建議其成員國禁止來自美國的非必要旅行。

「紐約時報」報導，3名歐盟官員今天說，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染和住院人數近幾週來激增，歐盟將建議成員國重新對來自美國的旅客實施旅行限制。

這些官員說，明天起，美國將從歐盟「安全旅行國家名單」中除名，美國居民入境歐盟應接受隔離和篩檢等額外限制。不過，歐盟理事會提出的建議並不具有強制性，是否實施這些限制將由成員國自行決定。

大多數歐洲國家在實施旅行禁令一年多後，已於今年6月重新開放美國民眾入境，希望美國人能在今夏來訪，協助帶動歐洲旅遊業復甦。

儘管美國部分地區的感染率相對較高，歐盟還是給了美國夏季通行證，來激勵觀光業。

根據報導，要進入歐盟「安全旅行」名單，過去14 天內，每10萬人每日新增病例必須少於75例。美國的感染率遠高於這項門檻，上週染疫住院人數更突破10萬大關，為今年1月來首次。

然而，儘管美國旅客今年夏天能夠前往歐洲旅行，美國卻未開放歐洲旅客入境，引起歐洲民眾和領導人不滿，他們對雙方缺乏互惠感到失望。

安全名單上的國家旅客通常可藉由出示疫苗接種證明或檢驗陰性證明造訪歐盟國家，毋須隔離，而不在名單上的國家旅客則被禁止非必要旅行，且可能必須接受進一步篩檢或隔離要求。

除了美國，以色列、科索沃、黎巴嫩、蒙特內哥羅和北馬其頓等國家也料將從歐盟的「安全名單」中除名。

根據統計網站「用數據看世界」（Our World In Data），歐盟疫苗接種率上月超越美國，64%的歐盟居民至少接種一劑COVID-19疫苗，美國則為60%。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100830