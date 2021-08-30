台北市衛生局今公布個案16087確診者足跡，他在21日下午3點搭乘過客運1881從捷運圓山站到宜蘭礁溪站，22日下午2點12分則搭乘自強號火車從宜蘭到台北車站。

個案在23日下午4點曾搭乘捷運從行天宮站到大橋頭站，並在晚上8點30分到過重慶北路二段家樂福，25日下午3點則搭乘617路公車從民權松山路口到大湖公園站，並在同日下午4點43分搭乘617路公車往返。

個案還曾在26日早上8點搭乘莒光號火車前往花蓮車站，並在27日下午4點30分搭乘普悠瑪號火車從花蓮返回台北車站，下車後搭乘捷運前往大安站，27日晚上9點33分再從大安站到行天宮站。

個案28日早上8點搭乘41路公車，從捷運行天宮站到仁愛敦化路口，並在早上9點30分搭乘685路公車從仁愛院區到民權龍江路口，並在下午4點到過三創生活園區，下午5點到過光華商場。

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