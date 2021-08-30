根據櫃買中心統計，本周有新穎生醫(6810)1家公司於8月30日登錄興櫃，無上櫃掛牌公司。

截至上周五為止，總計有789家上櫃公司，今年以來，累計10家上櫃掛牌公司，已同意櫃檯買賣契約尚未掛牌有華景電(6788)、振宇五金(2947)、穩得(6761)等3家公司，待審議有聯發國際(2756)。

此外，目前登錄興櫃有274家公司，今年累計興櫃掛牌公司有37家，已受理尚未櫃檯買賣家數一般板有2家，今年以來累計受理櫃檯買賣家數一般板有34家、戰略新板1家。