新冠肺炎疫情雖有趨緩，防疫仍然不能輕忽，台中市議員李天生即日起免費贈送次氯酸水供民眾居家消毒使用，30日先配送20桶50公升裝的次氯酸水到永隆里20棟大樓，歡迎有需要的團體到服務處登記，李天生表示，防疫大家一起來，希望盡快打贏這場聖戰，回歸正常生活。
李天生指出，透過企業家贊助一台次氯酸水製造機，再自費設置管路、購買300個50公升的大桶、2000個噴霧罐，每天約可產出3噸的次氯酸水，初期希望有意願的團體、大樓、里辦公室到服務處登記，我們會派專人送達，每單位配送一大桶及3個噴霧罐，服務處這邊也有設置供應系統，鄉親可自備容器來自取，服務間為星期一至星期五上午10點至下午6點。
李天生說明，次氯酸水原料是食鹽，經機器電解加工而成，不會「咬手」一般濃度只要30PPM就有效果，只是作用較慢，服務處是調成180至200PPM間，消毒作用時間較快，主要是次氯酸水效果會隨保存時間而遞減，調高一點保存久一點，雖說它不咬手，但為確保安全，還是使用在器具、環境的清潔，不要直接用來清潔人體皮膚。
李天生表示，疫情雖趨緩，但還有個Delta病毒，無法由現有的疫苗來預防，需要大家一起小心防範，建構防疫網，希望疫情趕快過去，國人可以自由出入，經濟恢復穩定，回歸正常生活。永隆里長林士元表示，國內疫情起伏不定，因此必須防患於未然，感謝李議員贈送次氯酸水，協助社區環境消毒，確保大家平安健康。
次氯酸水的原理是將食鹽電解，和水反應之後得到次氯酸水，但它本身不穩定，會因存放容器、存放時間、光照而逐漸失去效力，且它的殺菌效用與濃度有關，根據實驗將100和200ppm的次氯酸水10秒鐘可滅活禽流感病毒，而50ppm的次氯酸水至少需要3分鐘。
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