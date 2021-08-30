台中市議員李天生30日表示，服務處設置次氯酸水供應系統，即日起提供給民眾免費取用。（黃國峰攝）

台中市議員李天生30日表示，服務處設置次氯酸水供應系統，民眾可自備容器來免費取用。（黃國峰攝）

台中市議員李天生30日表示，服務處設置次氯酸水供應系統，即日起提供給民眾免費取用，在團體、大樓、里辦公室方面，會有專人配送，每單位配送一大桶及3個噴霧罐的次氯酸水。（黃國峰攝）

台中市議員李天生30日表示，即日起免費提供次氯酸水取用，團體、大樓、里辦公室方面，會有專人配送。第一天李天生協助搬運 次氯酸水。（黃國峰攝）

台中市議員李天生，30日起免費提供次氯酸水取用，團體、大樓、里辦公室方面，會有專人配送。第一天李天生親自開貨車配送。（黃國峰攝）

台中市議員李天生，30日起免費提供次氯酸水取用，有需要的團體、大樓、里辦公室，可到服務處登記，將有專人配送。（黃國峰攝）

新冠肺炎疫情雖有趨緩，防疫仍然不能輕忽，台中市議員李天生即日起免費贈送次氯酸水供民眾居家消毒使用，30日先配送20桶50公升裝的次氯酸水到永隆里20棟大樓，歡迎有需要的團體到服務處登記，李天生表示，防疫大家一起來，希望盡快打贏這場聖戰，回歸正常生活。

李天生指出，透過企業家贊助一台次氯酸水製造機，再自費設置管路、購買300個50公升的大桶、2000個噴霧罐，每天約可產出3噸的次氯酸水，初期希望有意願的團體、大樓、里辦公室到服務處登記，我們會派專人送達，每單位配送一大桶及3個噴霧罐，服務處這邊也有設置供應系統，鄉親可自備容器來自取，服務間為星期一至星期五上午10點至下午6點。

李天生說明，次氯酸水原料是食鹽，經機器電解加工而成，不會「咬手」一般濃度只要30PPM就有效果，只是作用較慢，服務處是調成180至200PPM間，消毒作用時間較快，主要是次氯酸水效果會隨保存時間而遞減，調高一點保存久一點，雖說它不咬手，但為確保安全，還是使用在器具、環境的清潔，不要直接用來清潔人體皮膚。

李天生表示，疫情雖趨緩，但還有個Delta病毒，無法由現有的疫苗來預防，需要大家一起小心防範，建構防疫網，希望疫情趕快過去，國人可以自由出入，經濟恢復穩定，回歸正常生活。永隆里長林士元表示，國內疫情起伏不定，因此必須防患於未然，感謝李議員贈送次氯酸水，協助社區環境消毒，確保大家平安健康。

次氯酸水的原理是將食鹽電解，和水反應之後得到次氯酸水，但它本身不穩定，會因存放容器、存放時間、光照而逐漸失去效力，且它的殺菌效用與濃度有關，根據實驗將100和200ppm的次氯酸水10秒鐘可滅活禽流感病毒，而50ppm的次氯酸水至少需要3分鐘。