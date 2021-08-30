新竹市公立及非營利幼兒園，30日起釋出第3期招生名額100多個，年滿3足歲至5歲的幼兒都可報名。（陳育賢攝）

新竹市公立及非營利幼兒園，30日起釋出第3期招生名額100多個，年滿3足歲至5歲的幼兒都可報名，市府表示，竹市近年逐步增加優良平價的公共化教保資源，這學期公立及非營利幼兒園名額共已增450名，預計至2023年共可增加1712個名額，也歡迎跨學區、跨縣市、跨國籍入園。

市長林智堅表示，新竹市是全國最年輕城市，因此市政工作更著重在教育，市府近年投入超過4.6億元興建7所獨立的幼兒園校舍，努力增班、增名額，更將美學教育向下扎根、打造優良學習環境，現已有4座完工。

新完工的校舍包括以純白斜屋頂打造夢幻歐風童話城堡的高峰非營利幼兒園；三民附幼則以灰白色調、玻璃天窗打造無梁板寬闊空間的「美術館系校園」；茄苳附幼有色彩繽粉的玻璃採光罩、融入茄苳里蝴蝶地景生態，成為在地美學新地標；關埔非營利幼兒園跳脫想像框架打造像遊樂園一樣的學校。

未來將再完成3座幼兒園包含華德福非營利幼兒園、市立新竹幼兒園及新竹國小附幼，加上各校閒置空間增班，預計2023年將可增加1712個招生名額，提供更多幼生就讀機會。

市府教育處長沈靜濤指出，今起釋出的第3期招生名額的公立幼兒園為新竹幼兒園、北門附幼、東門附幼、南隘附幼、竹蓮附幼、內湖附幼及港南附幼；非營利幼兒園則是福林及建華，各園所缺額及登記方式可至「學前教育網」查詢，網址：http：／／kids.hc.edu.tw／ischool／public／news_view／show.php？nid=169，若登記人數超過應收名額時，採抽籤方式決定。

沈靜濤說，新學年全市公立幼兒園及非營利幼兒園已大增15個班、450個招生名額，包含北門國小附設幼兒園增設2班、東門國小附設幼兒園增設2班、關東國小附設幼兒園增設1班、高峰非營利幼兒園增設2班、關埔非營利幼兒園新設4班，華德福非營利幼兒園新設4班。

此外，今年因為防疫，許多孩子只能待在家，連運動都成為奢侈的事，今年小一新生禮特別贈送「活力跳繩」，讓孩子在家就能運動，市府也提醒小朋友，在防疫期間要勤洗手、戴口罩，保持運動的好習慣。

市府同指出，新竹市政府已啟動開學防疫三部曲「打疫苗、補用品、停課高標準」，目前高中職以下（含幼兒園）正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2％，全體教職員（含行政、警衛廚工等）也超過97％。

另，提前為全市56所中小學添購6萬6000份防疫隔板；採高標準停課措施，若學校有1人確診全校即停課14天，讓孩子安心、家長放心返回校園。