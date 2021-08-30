衛生局長曾梓展指出，呼籲民眾急件可至公立醫院篩檢。（陳世宗攝）

台中市議員陳廷秀今日在市政總為民請命說，近日父親往生，兄弟兩人回國奔喪隔離，自費PCR篩檢，14天內2人花掉了98000元，這是一筆很沉重的負擔，之前醫藥費已經很多了，哪個家庭付得起這樣的自費篩檢費用？衛生局應儘早檢討自費核酸檢測措施適用範圍及檢驗費用的合理性，並將核定資訊予以公開統一。

陳廷秀說，目前國內醫療機構收取自費核酸檢驗常規檢驗收費區間為3500元至4500元，報告取得時間約48小時內，快速檢驗（急件）的收費區間為4500至7000元，當天就可取得報告，最快3至4小時後可取得檢驗報告。

陳廷秀表示，在國際疫情仍處緊繃態勢下，民眾因經商、求學，或因親屬生病或身故等社會需求，有出入國境的必要性，收取高額且訂價不透明的採檢費用，等同醫院牟取暴利的不當工具，也不利於未來解除邊境管制的普篩需求，政府實應針對不合時宜的收費，盼能盡速進行全面性的檢討。

衛生局長曾梓展指出，「指揮中心去年建議醫療院所PCR檢驗收費標準以7000元為上限，經核定收費上限後，由各醫院自行訂定價格不得超收。剛開始因採件數量少、成本高，後來許多醫療院所陸續採購設備及材料，檢驗成本降低，今年指揮中心已再請縣市協助輔導將檢驗價格調降，另目前公立醫院收費統一為一般件3500元，急件4500元。呼籲民眾急件可至公立醫院篩檢。」