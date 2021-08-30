新北市長侯友宜今視察學校防疫整備。（新北市政府提供）

距9月1日開學倒數2天，新北市長侯友宜今（30）日專程到板橋區江翠國小檢視校園整備情形，侯友宜說，防疫備戰和備課要同時進行，一切以防疫為優先，落實三級防護、健康五原則，我們投入近9500萬購買防疫物資，開學前一定全部到位，也準備5萬4000劑快篩劑給老師和學生，有狀況時立即做篩檢，做好校園安全把關，守護孩子們能夠安心上課。

侯友宜表示，老師施打疫苗已經打到96％，少部分老師還沒打的，我們有33個社篩站來提供老師們來做篩檢。他今天特別與小一的備課老師談話，孩子們第一次到陌生的校園來，從校園進門就要做好接跟送以外，在學校上課的情形一定要跟家長們建構Line群組，隨時用科技的方式，讓學生在學校上課情形，讓家長們了解、安心。

侯友宜逐一檢視學生入校動線規畫、健康中心防疫物資、環境整備狀況等，要求各項措施到位。教育局表示，已請各校依開學前後防疫計畫，陸續於開學前完成環境清消，貼妥飲水機標語，配置好洗手台肥皂、洗手乳，並將學生入校動線規畫妥當。

此外，因應新北市以嚴謹方式落實防疫，目前校園場地暫不開放及租借，兒童遊戲場則於開學後2周內暫不開放，後續視疫情狀況滾動修正。