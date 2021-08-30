由於Delta變異病毒株擴散，美國白宮新冠疫情首席顧問佛奇昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，支持讓12歲以下學生接種新冠疫苗。他指出，到了10月初左右，應該有足夠數據提供食品及藥物管理局（FDA）評估新冠疫苗對12歲以下孩童是否安全。

佛奇表示，相信強制學生打疫苗是不錯的辦法，因為美國過去幾十年都是用這樣的方式為學童注射疫苗，包括小兒麻痺、麻疹、腮腺炎、肝炎等疫苗，稱「要求孩子們在上學時接種疫苗並不是什麼新鮮事」。

美國目前尚未未批准12歲以下兒童接種新冠疫苗，佛奇預計到10月初，會有足夠醫學數據支持，相信到時FDA很快會批准12歲以下兒童接種莫德納及輝瑞／BNT疫苗。

目前輝瑞疫苗已得到FDA完全授權，適用於16歲以上；至於12至15歲青少年，輝瑞疫苗只有「緊急授權」。12歲以下兒童是否可打新冠疫苗，佛奇表示，到了10月初應該會有更多數據供FDA參考，以利評估12歲以下兒童施打疫苗是否安全。

美國8月中開學以來，新冠病例急增，全國數十間學校被迫延遲開學甚至停課。