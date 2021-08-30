已拿遍「三金」的盧廣仲，受瞿友寧導演之邀，為電影《刻在你心底的名字》演唱主題曲〈刻在我心底的名字〉，拿下本屆金曲大獎「年度歌曲獎」，不料來不及風光，就遭吳宗憲質疑抄襲西洋老歌〈Reality〉，引發軒然大波，對於此事，資深音樂人許常德日前受訪，揭開為影視作品作曲的內幕，並稱讚盧廣仲身為原唱，回應很理性得體。

甫拿下本屆金曲獎大獎的歌曲〈刻在我心底的名字〉，是由馬來西亞音樂人許媛婷、謝佳旺、陳文華共同創作詞曲、由盧廣仲演唱，沒想到感動拿獎後卻爆出大風波，被綜藝天王吳宗憲質疑抄襲，之後又被發現前奏與主歌開頭，跟大陸鋼琴家的作品〈自由が丘〉非常雷同，各界因此爭論不休，對此，盧廣仲透過所屬之添翼創越工作室回應：「經過比對，歌曲有一定的差異，我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝」，三位詞曲創作人也嚴正否認抄襲。

對此，日期資深音樂人許常德接受《自由時報》採訪，表示知悉很多人在討論這個抄襲爭議，但「大部分都沒完整聽過這三首歌就在決定相信誰的」，許常德也透露通常這種為某部戲劇作品而創作的音樂，唱片公司或戲劇公司通常會給創作者一個範本，例如表達他們希望作品可以有哪個時代的氛圍，或是像哪首歌或哪部電影，甚至直言：「有的甚至會明確的告訴你要像哪首經典歌曲，這是很常見的製作會議溝通的形式」。

至於這次風波，許常德認為盧廣仲的回應值得讚賞，坦言可能很多人根本不知道〈刻在〉這首歌曲不是盧廣仲創作的，就開始跟風批評，但他也並未多解釋，坦言此事會往哪個方向發展，是說話的人在決定，許常德認為最糟糕的狀態，就是正反方各說各話，比較好的狀態，應該是將標準拉高，高到「能體諒反省的智慧之語」。