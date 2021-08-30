美股再創新高，台股今(30日)在電子權值股以及金融股領漲下開高走高，終場收在17396.52點，大漲186.59點，漲幅達1.08%，但因市場買盤追價意願不足，成交值僅2694億元，台積電收盤前大單敲進，上漲6元，收在605元，站穩600元整數大關，聯電收在62.8元，漲幅1.78%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海則收黑。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會釋出今年底前可能縮減購債規模，但不急於升息的說法，市場解讀偏鴿，激勵上周五(27日)美股那斯達克與標普500指數再創新高，台股開盤以17244.62點開出，上漲34.69點，在各類股走升下，指數攻上17300點，台積電開盤以602元、上漲3元開出，重回600元，聯電開高走高，高點來到63元，漲逾2%，股王矽力-KY高點觸及3990元，漲逾半根停板，聯發科也回到910元。

金融類股指數漲逾1.6%，扮演重要撐盤角色，台新金漲勢最為凌厲，達半根漲停，國泰金、新光金都漲逾3%；占權重的台塑四寶也同步走揚。

航運類股今日由散裝的四維航帶頭衝，貨櫃三雄也有1%以上的漲幅，一直到尾盤不敵賣壓，長榮、陽明、萬海股價先後由紅翻黑，類股指數跟著翻黑。