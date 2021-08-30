台中市中德公有零售市場爆發租約弊案？市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人今早在市政總質詢時質問經濟發展局局長張峯源，有業者以每月6萬元的租金，標得中德公有零售市場550坪的使用權，這合理嗎？其中沒有弊案嗎？議員要求市府政風處要介入調查，給市民一個交代。

經發局說，辦理標案皆秉持公正、公開原則，未針對特定廠商量身訂作，廠商營運方向如有異動，依據契約，可提送優於原計畫書的修正後營運計畫書，經由經發局同意後執行；為督導廠商落實營運管理責任，加強同仁履約管理能力，會確實查核廠商是否依營運計畫書內容經營，以提供市民優質購物環境。

林祈烽說，他接獲民眾陳情，北區中德公有零售市場在前朝招標時，經發局訂定的標租底價是每月3萬元，採用最有利標，使用面積是一樓225坪、地下室325坪，總計是550坪，結果有業者以2倍的價格6萬元標得經營權，另一名業者出價更高卻落榜，業者質疑標租案大有問題。

林祈烽指出，得標廠商神通廣大，除了標到中德市場，也另外標下東峰市場的經營權，其每月付給市府的租金到底是多少錢？這家業者以每月6萬元的租金價格標得中德市場550坪的使用權，對照市府委外標租的市場均價每坪3萬元，等於是一個月才花2坪租金的價格，就可以租用到550坪的面積。

林祈烽表示，業者當初在競標時，營運計畫書寫得很好聽，說得標後將經營大型寵物用品賣場，並誇說要邀請各寵物界知名品牌業者進駐商場，也提供更專業的寵物相關知識給消費者，但其營業時間是上午11時才開門，顯然與傳統市場民眾一大早採買的習性不符，如此的經營模式，是要如何活絡市場？

3位議員要求經發局長和政風處長要介入調查清楚，經發局長張峯源表示，台中市公有市場委外經營，每坪每月租金平均約3萬元，除了價格考量因素外，也要考量業者如何活化市場，對社區的貢獻，還有商圈的經營，本案將依照契約規定進行調查；政風處長詹政曇則表示，會再介入了解。