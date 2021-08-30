新竹縣竹北市成功國中完成新校舍，縣長楊文科（中）進新教室跟學生打招呼，每個桌位都有防疫隔板。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北市成功國中學區內人口不斷成長，學生人數年年增加，逐年增班仍無法滿足需求，縣府投入2.35億元辦理第二期校舍增建工程，B棟教學大樓將在9月1日開學啟用，縣長楊文科30日前往視察，贊揚縣府團隊8個月就完成不可能的任務。

成功國中30日學生返校日，學生已在B棟16間新教室聽老師講解新學期課程，縣長楊文科向學生打招呼進入新教室，了解課桌椅、冷氣等設備都備妥完成，且每個桌位都有防疫隔板，讓學生在吃營養午餐時使用。

楊文科表示，成功國中在疫情期間辦理增建校舍工程，能在8個月時間完成，十分不容易，教室空間較原有教室大，明亮度也充足，照明和通風設備均符合國中學生使用標準，廊道空間運用白色石頭漆牆面和鐵灰門窗，也呈現出簡潔的美感。

教育處長楊郡慈表示，成功國中為讓學生就近入學，挪用專用教室、教師辦公室、會議室等作為普通教室，去年7月規畫執行第二期校舍增建工程，規模為地上4層A、B兩棟建物，B棟16間教室已完成，在開學正式啟用，A棟20間教室及戶外廣場預計10月完工驗收啟用。

楊郡慈並說，成功國中設校時規畫為每年級13班，109學年度入學新生已達19班，還是有很多學生無法就近入學，在新校舍完成後可恢復專科教室及教師辦公室，110學年度可招收22班加上體育班、藝才班各1班共24班，解決學生就近入學問題，更超過東興國中成為全縣學生人數最多的學校。

工務處長林鶴斯指出，該處代辦成功國中增建校舍工程，開工以來採取分區施工及驗收，除春節短暫休假3天，幾近無休趕工，在缺水危機和疫情擴散的考驗中克服缺工問題，盡全力調度協力廠商、建材和工班，順利讓工程進度穩定微幅超前。