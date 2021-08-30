開學在即國內學生仍無「疫苗保護力」，讓許多家長憂心開學後校園成為疾病傳染的溫床。（吳建輝攝）

溪州青年農民聯誼會的青農們，兵分六路到溪州鄉共11所國中小大清消，頂著烈日揹著噴霧機在校園進進出出，拿起噴霧不放過任何一個角落進行清消的動作。（吳建輝攝）

開學在即，國內學生仍無「疫苗保護力」，讓許多家長憂心開學後校園成為疾病傳染的溫床，而彰化縣溪州青年農民聯誼會就號召所有青農夥伴，利用農閒時帶著平時噴灑農藥的噴霧機，到溪州鄉9國小、2國中協助大清消，希望能讓家長安心，也共同守護師生健康安全。

30日溪州青年農民聯誼會的青農們，兵分六路到溪州鄉共11所國中小大清消，頂著烈日揹著噴霧機在校園進進出出，拿起噴霧不放過任何一個角落進行清消的動作，聯誼會的青農們的年齡從35歲至50歲左右，關心社會熱於助人，也定期舉辦農產義賣，並捐贈給慈善團體。

聯誼會長林有信表示，往年聯誼會都會舉辦義賣活動，將義賣所得捐贈給聖智啟智中心，今年因為疫情嚴峻，因此號召所有青農夥伴，利用農閒時到校園協助做清消的工作，消毒水由公所協助條配，而青農則出動家中的消毒車、噴霧器等工具，一起協力完成清消的工作。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，近年來農會積極鼓勵青年投入農業，目前縣內已有超過1500位的青農朋友，透過年輕人的創意行銷，也發展科技、精緻農業，為彰化農業注入新的活力，除了發揮在農業專業上面，也積極為社會付出奉獻，讓這群青農的生活精彩亮麗。

鄉長江淑芬表示，開學在即學童們都還沒施打疫苗，抵抗力相當薄弱，公所也持續在進行清消，這次在聯誼會的所有青農夥伴幫助下，投入校園清消的工作，減輕不少公所的負擔，也再次感謝他們的付出。