食藥署公布聯亞EUA會議記錄 聯亞回應了 13:542021/08/30 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 食藥署公布聯亞EUA會議記錄，多位專家對變異株保護力存疑，董事長王長怡日前親上火線，並整理疫苗抗Delta病毒株及其他數據申請重審，並已於28日前完成送件。（資料照，陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 食藥署公布聯亞EUA會議記錄，多位專家對變異株保護力存疑，董事長王長怡日前親上火線，並整理疫苗抗Delta病毒株及其他數據申請重審，並已於28日前完成送件，聯亞藥代母公司回應了；聯亞藥表示，聯亞生技尚未向食藥署提出緊急使用授權(EUA)重審。 對於聯亞生技接下來新冠疫苗研發何去何從？聯亞藥表示，關於母公司聯亞生技的疫苗開發進度以及相關報告等，將依規定代母公司發布重大訊息公告。 外資論壇敲鑼 台股再戰萬八 Fed高鴿後 台股本周該注意這2件事 #聯亞 #EUA #聯亞藥 #聯亞生技 #食藥署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》忙裡也忙外 光罩持股中鋼構達1成 11:102021/08/30 財經 聯亞疫苗EUA會議紀錄公布 變異株保護力難推論 12:412021/08/30 生活 外資上周買超台股230億元 買超聯電12.45萬張最多 12:102021/08/30 財經 電子傳產齊揚 台股早盤挑戰季線反壓 09:202021/08/30 財經 聯發科市占 連四季贏高通 04:102021/08/30 財經要聞 10元香菜、雞肉去骨去皮 揮軍菜市場 購物也能客製化 04:102021/08/30 財經要聞 點火後疫情國旅 晶華首推台南雙館聯賣 09:512021/08/30 生活 江卓張挺公投宣講活動 朱澎湖拜票 04:102021/08/30 政治要聞 大陸本土又＋0 高風險地區剩1 04:102021/08/30 產業財經 溯源政治化北京憂再爆仇亞潮 04:102021/08/30 產業財經 全聯驚見「神級罐頭」重出江湖 網嗨翻：小時候最愛吃 09:512021/08/30 生活 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 食藥署公布聯亞EUA會議記錄 聯亞回應了 - 財經 明年登台 攜手中華電 Starlink來了 - 財經要聞 - 工商時報 0050、中華電信存股大對決 專家洩這檔躺著幫你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。