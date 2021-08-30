食藥署公布聯亞EUA會議記錄，多位專家對變異株保護力存疑，董事長王長怡日前親上火線，並整理疫苗抗Delta病毒株及其他數據申請重審，並已於28日前完成送件，聯亞藥代母公司回應了；聯亞藥表示，聯亞生技尚未向食藥署提出緊急使用授權(EUA)重審。

對於聯亞生技接下來新冠疫苗研發何去何從？聯亞藥表示，關於母公司聯亞生技的疫苗開發進度以及相關報告等，將依規定代母公司發布重大訊息公告。